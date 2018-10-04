Konkordato ilan eden Nuhoğlu İnşaat işçinin parasını ödemiyor!

Evrensel/ Metehan UD - Nuhoğlu İnşaat konkordato için başvurduğu öğrenilirken şirketin İzmir’de bakanlıkla birlikte yürüttüğü kentsel dönüşüm konutlarında çalışan 1000 civarında işçinin alacakları hâlâ ödenmedi. İşçiler, hiç bir yetkilinin kendilerine açıklama yapmadığını dile getirdi. Bölgedeki kentsel dönüşüme başından beri karşı çıkan mahalleliler de dönüşümü kabul etmemekteki haklılıklarının bir kez daha ortaya konduğunu belirtti.

Yaşanan finansal krizle birlikte konkordato ilan eden şirket sayısı 3 bini geçerken, kendi sektörlerinde büyük pasta payına da sahip şirketler de zorlu sürece girmeye başladı. Özellikle artan demir fiyatlarından kaynaklı sorun yaşayan inşaat sektöründe de şirketler tek tek konkordato ilan ediyor. Son olarak 1986 yılından beri faaliyet gösteren İstanbul merkezli Nuhoğlu İnşaat da konkordato için başvuran şirketler arasına katıldı. Konkordato ile henüz resmi açıklama yapılmadı. Başvuru da inkar edilmedi. Emlak sitelerinde yer alan habere göre, şirket konkordato komiserlerinin atanması bekliyor. İzmir’de inşaatları durma noktasına gelen konkordato yoluna doğru ilerleyen çok sayıda inşaat şirketi var.

Nuhoğlu İnşaat’ın İstanbul, Ankara’nın yanı sıra İzmir’de de yapımı devam eden projeleri bulunuyor. Şirketin İzmir Karabağlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası ile birlikte yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Yenitepe İzmir’i sürdürüyordu ancak şantiyedeki çalışmalar bayram öncesi durma noktasına geldi. 1000 civarındaki işçi sayısı ise 100’e kadar düştü. 20 bloktan 15’inin kaba inşaatı biterken diğer bloklar yerinde kaldı. Bin beş yüz konutun yarısı Nuhoğlu şirkete kalacakken, kalan yarısı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yapı rezervi olarak kullanılacaktı. Ölümler, iş kazaları ve hak gaspları ile gündeme gelen projeden ev alanların durumuna ilişkin henüz bir netlik yok.

ÇALIŞAN AZ SAYIDAKİ İŞÇİ DE PARA ALAMIYOR

Çıkarılan işçilerin maaşları ile tazminatları 3 Eylül’de ödenecek denmesine rağmen halen gelişme yok. Her bir işçinin sadece 2 ile 4 bin arasında maaş alacağı bulunuyor. Nuhoğlu’nun ödeme yapmamasından dolayı taşeron şirketler de işçilere ödeme yapamıyor. Edindiğimiz bilgilere alanda kalan 100 civarındaki işçi de 3 aydır maaşlarını alamıyor. Ulaştığımız Murat isimli temel ustası, taşeron şirketin de kendilerine açıklama yapmadığını ve bir süredir kimsenin telefonlara cevap vermediğini söyledi. Murat “Krizle birlikte dolar yükselince demir getirmemeye başladılar. İşçiler de para almayınca 2-3 gün işe çıkmadı. Sonrasında da bayram geldi ve bizi evlerimize yolladılar. Herkes memleketine gitti. Ben İzmir’de oturuyorum ama Balıkesir’de iş bulunca buraya geldim. İşçiler dağıldığı için bir şey yapamıyoruz. Arıyoruz, arıyoruz kimse telefonlara çıkmıyor. Şantiyedeki diğer taşeron şirketin işçileri de ödeme alamamışlar” dedi.

‘BAKANLIKLA ANLAŞSAYDIK MAĞDUR OLACAKTIK’

Bölgedeki kentsel dönüşüm projesine en başından beri İzmir Mahalleler Birliği olarak Limontepe, Cennetçeşme ve Uzundere köyü sakinleri kurdukları derneklerle karşı çıkıyor.

Projenin halka yönelik değil zenginlere yönelik olduğunu belirtiyor ve rantsal dönüşüm olarak nitelendiriyorlar. Limontepe Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Doğan Yüksel, yaşananların bir kez daha haklılıklarını ortaya koyduğunu dile getirerek şunları söyledi “Bakanlıkla ya da şirketle anlaşmış olsak mağduriyet yaşayacaktık, deyim yerindeyse yanmıştık. İyi ki imzalamamışız. İmzalasak evlerimiz yıkılacaktı ve ortada kalacaktık. 18 ay kira yardımı aldıktan sonra sorun yaşayacaktık. Fikirtepe’deki benzer bir örnek daha yaşanacaktı. Binaların yapıldığı yer riskli alandı, tamamına yakını boştu. Son olarak şirketin bakanlıkla sorun yaşadığını öğrendik. Bakanlığın da korktuğu başına geldik. Öte yandan imar planlarına açmış olduğu dava da devam ediyor. Hukuki süreç bitmeden inşaata başladılar”.

Konuyla ilgili bilmek için aradığımız Nuhoğlu ve taşeron şirketten herhangi bir yetkiliye ulaşamadık.