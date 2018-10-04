Yeni Şafak'ta 'konkordato' tepkisi: Hemen iflas etsinler!

TASD Başkanı A. Sabur Endican ayakkabı sektöründeki konkordato ilanlarını eleştirdi: İflas kararı verilecekse hemen verilsin. Ama uzatılmasın. Uzatıldıkça insanlar tedirgin olup yatırım yapmıyorlar bekliyor.

Ekonomik krizle birlikte özellikle ayakkabı sektöründeki büyük markalar üst üste konkordato ilan ederken hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinde bugün yayınlanan bir haberde konkordato süresinin uzun olması eleştirildi. Haberde görüşü alınan Türkiye Ayakkabı Sanayacileri Derneği (TASD) Başkanı A. Sabur Endican bugünkü duruma “geçen 10 yıl içinde adım adım gelindiğini” ve döviz sıkıntısının “son nokta” olduğunu belirtti. Endican, “Şu an herkes beklemede. Bu süre uzadıkça sektöre zarar verir. Anında karar verilmesi gerekiyor. İflas kararı verilecekse hemen verilsin. Ama uzatılmasın. Uzatıldıkça insanlar tedirgin olup yatırım yapmıyorlar bekliyor. Konkordatonun süresi kısaltılsın. Yeni yatırım düşünülüyor ancak 1 aydan beri kimse yatırım yapmıyor” dedi.

Yeni Şafak’tan Mesude Demirhan’ın haberinde, yılda 500 milyon çift üretim kapasitesine sahip ayakkabı sektöründe son aylarda artan konkordato ilanlarının “plansız büyüme ve aşırı mağazalaşma politikasının bir sonucu olduğu” savunuldu.

‘HERKES BEKLEMEKTEN BIKTI’

“Konkontorda olmaması gereken bir olay veya çok çabuk bitirilmesi gerekir. 3-5 ay değil hemen bir ay içinde belirlemesi lazım” diyen TASD Başkanı A. Sabur Endican, herkesin beklemekten bıktığını söyledi. Endican, “Ne olacağını bilmiyoruz. Şu an herkes beklemede. Bu süre uzadıkça sektöre zarar verir. Anında karar verilmesi gerekiyor. İflas kararı verilecekse hemen verilsin. Ama uzatılmasın. Uzatıldıkça insanlar tedirgin olup yatırım yapmıyorlar bekliyor. Konkordatonun süresi kısaltılsın. Yeni yatırım düşünülüyor ancak 1 aydan beri kimse yatırım yapmıyor. Yapacak olan da bekliyor. Durma noktasında değiliz. Bekleme modundayız” ifadelerini kullandı. Endican, bütün bu yaşanan sıkıntıların bir anda olmadığını ifade ederek, son 10 yıldır ufak ufak başladığını ve dövizin patlamasıyla da netleştiğini söyledi.

‘DÜŞÜNMEDEN MAĞAZA AÇILDI’

“2 senelik bir mazi değil bu. Son on yıldır mağaza sayısı 10-20 katına çıkarınca düşünmeden mağaza açılınca plansız programsız böyle oldu” diyen Endican, şöyle konuştu: “Bir de sektörde vade uzun olduğu için, konkortado ilan etmesi de uzun sürdü. Çünkü 12-18 aylık çeklerle geçiniyordu bu mağazalar. Şu anda vade olmaması gerekir. Eskiden 30-60-90 günü geçmemesi gerekiyordu. Şimdi ise 18 aya kadar sürüyor.”

‘ÜRETİCİ SEKTEYE UĞRARSA İHRACATÇI DA ETKİLENİR’

Endican, ihracatı fazla etkilemeyeceğini ancak sürecin bazı dezavantajları olduğunu da söyledi. Üreticiler sekte görürse üretim durursa, mecburen ihracatçıya ekstrası olacağına işaret eden Endican, “İhracatta durma yok. Devam ediyor. İç piyasada herkes duraklama noktasında değil de yavaşlamada. Üretimin yüzde 40’ını ithal ettiğimiz için sıkıntı oluyor. Şu anda hayvancılık yeterli seviyede olmadığı için derinin yarısından fazlasını ithal etmek zorunda kalıyoruz. Üretimimiz çok düşmüş değil. Üretim devam ediyor. Yıl sonunda ihracatta 1 milyar doları geçeceğiz. 2023 hedefimiz ise 3 milyar dolar” diye konuştu.

Kaynak