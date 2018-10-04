Dolar, Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası fırladı

Dolar/TL, ani bir yükselişle 11.30’da 6.20 seviyesine çıktı.

Dolar/TL'nin yükselişi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon değerlendirmesinin ardından başladı.

Merkez Bankası 'yüksek enflasyonun nedenleri'ni açıkladı

Enflasyonun eylülde beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetmesinin ardından dün dolar/TL ve tahvil faizlerinde yükseliş gözlenirken, ABD tahvil faizlerindeki artışla kurda 6'nın üzerindeki seyir bugün de devam ediyor.

Enflasyon verisi ardından dün 6.01'li seviyelerden 6.10'a kadar yükselen dolar/TL saat 16:29'da 6.0400/6.0450 seviyesindeydi.

Dolar/TL bu sabah saat 09:05'te 6.0701/6.0823 seviyesinde bulundu. Aynı saatte sepet bazında TL 6.5270/6.5330, euro/TL ise 6.9760/6.9790 seviyesindeydi.

Dolar/TL kuru, saat 11.30 itibarıyla 6.20’de konumlandı.