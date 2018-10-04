Cumhurbaşkanlığı doğruladı: İşsizlik fonu bankalara peşkeş!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın çalışanların maaşlarından yapılan kesintiden kamu bankalarına aktarılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Kalın, 'kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması' amacıyla böyle bir hamlenin yapıldığını söyledi.



Ekonomist Uğur Gürses geçen hafta çalışanların maaşından işsizlik sigortasına aktarılan paranın kamu bankalarına aktarıldığını yazmıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, piyasalarda yakından takip edilen İşsizlik Sigortası Fonu’na ait 11 milyar TL’nin üç kamu bankasına aktarılmasına ilişkin sürecini “kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması” olarak tanımladı. Kalın dün kabine toplantısının ardından gazetecilerin üç kamu bankasına İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 11 milyar lira aktarılmasına yönelik soruya şöyle yanıt verdi:

‘HERHANGİ BİR RİSK YOK’

“Kamu fonları devletin içerisinde zaman zaman farklı yerlerde kullanılmıştır. Geçmişte de bu oldu. Özal döneminden beri bu tür uygulamalar yapılmıştır, AK Parti dönemlerinde de yapılmıştır. Geçen sene de buna benzer birtakım kaydırmalar yapılmıştır. Burada herhangi bir risk, tehlike söz konusu değil.”

“Yani kamu kendi içindeki kaynakları farklı birimlerde kullanacak şekilde birtakım tedbirler, tasarruflar alabilmektedir. Bu uygulama da ondan farklı bir şey değil. Buradan daha farklı anlamlar çıkartılması doğru olmaz. Tam tersine, aslında bu kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması anlamında atılmış bir adım. Burada herhangi bir kayıp, risk söz konusu değil.”

Söz konusu işlemin Halkbank, Vakıfbank ve Eximbank’ın tahvil ihraçlarında gerçekleştiği iddia edilmişti.

İşsizlik Sigortası Fonu Ağustos sonu itibarıyla yaklaşık 124.3 milyar TL büyüklüğünde ve fonun maddi ve mali varlığının; yüzde 89.05’i tahvil yüzde 10.95’i ise mevduattan oluşuyor.

Gürses açıklamanın ardından twitter hesabından "CB sözcüsü yazımı teyit etmiş: İşsizlik fonundan kamu bankalarına 11 milyar kaynak" diyerek yorumladı.