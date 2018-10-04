Dolar enflasyonun ardından güne nasıl başladı?

Piyasalar için en önemli konulardan biri ABD'li Rahip Brunson'ın 12 Ekim'de yapılacak mahkemesi olacak.
Dolar/TL uluslararası piyasalarda güne 6.07 TL seviyesinden başladı. Dolar dün güne 5,9973 TL seviyesinden başlamış, beklentilerin üzerinde gelen eylül ayı enflasyon rakamları sonrasında 6.09'a kadar çıkmıştı. Enflasyon, eylül ayında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52 oldu. Uzmanlar aylık artışın yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu. Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 17.9 seviyesindeydi.
İHRACAT DESTEĞİYLE 5.90'A KADAR İNMİŞTİ
Dolar pazartesi günü eylül ayı ihracat rakamının yüzde 22,25 artışla 14,5 milyar dolara yükselmesi ve cari açıktaki düşüş beklentisiyle 5.90 seviyesine dek inmişti.