Konkordatoda korkutan senaryo: Yılbaşında...

Son günlerde başta ayakkabı ve inşaat firmaları ardı ardına konkordato ilan ederken Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Akçalı Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Akın Akçalı’ya göre özellikle yılbaşında konkordatoda felaket bir dalganın geleceğini söyledi.

Dün ve önceki gün Nuhoğlu İnşaat, Ankara merkezli Palet İnşaat ve Ticaret AŞ, Dasaş Entegre, Sağlamlar Orman Ürünleri, Samsunlu ilaç şirketi Onfarma, yine Samsunlu ilaççı İmaretçioğlu ve Mersinli mobilya malzemeleri üreten fason pres firması Işın, Nafia İnşaat konkordato ilan etti. Sanayicilere göre bu dalga büyüyerek devam edecek.

Borçla dönüyorlar

Akçalı, krediyle dönen çok sayıda firma olduğunu belirterek, özellikle döviz kredisi borcu olanlarda ciddi sıkıntı bulundğunu, mart ayını gören firmaların ayakta kalabileceğini ifade etti. Akçalı, 1.1 milyon ton büyüklüğe erişen boya pazarının yüzde 60’nın dekoratif, yüzde 40’nın ise sanayi boyalarından oluştuğunu belirtti. Toplam pazar büyüklüğünün ise 2 milyar dolar olduğunu ifade eden Akçalı, “Boya pazarı ilk yarıda büyüdü. Ancak ikinci yarıda durgunluk başladı. Bu nedenle yıl sonunda pazarın yüzde 5 ila 10 arasında daralmasını bekliyoruz. Ürünlerin fiyatları hem döviz hem de hammadde fiyatlarının artmasına bağlı olarak zamlandı” açıklamasını yaptı.

Faizlerin yükselmesine bağlı olarak 180-200 gün vadeli olarak yaptıkları satışları artık daha kısa vadeye çektiklerini aktaran Akçalı, bugünlerde 90 ila 120 gün ile satış yaptıklarını söyledi.



Avrupa’da üretim

Permolit marka boyanın yaratıcısı Akçalı Boya, yurtiçi ve yurtdışında büyümesini sürdürüyor. Ürettiği tavan ve sprey boyalarıyla pazarda 5. sırada yer alan ve günümüzde 22 ülkeye ihracat yapan şirket, İngiltere’de de ofis açtı. Şirket ayrıca 2019’de Avrupa’da boya fabrikası açmayı planlıyor. İhracata ağırlık veren bir şirket olarak Türkiye tesisleri dışında Rusya ve Nijerya’da üretim yaptıklarını belirten Akın Akçalı, “Türkiye’deki fabrikamızda ise kapasitemizi arttıracağız. Bursa’da da yeni bir fabrika yatırımı planlıyoruz” dedi.

Akçalı, firma olarak bu yılı 200 ila 250 milyon TL ciro ile kapatmayı beklediklerini söyledi. Permolit markasıyla Türkiye’nin ilk tavan boyasını üreten ve bu alanda lider olan Akçalı, Akçalı Boya’nın, su bazlı boya grubunda yılda 50 bin tonu aşkın satış hacmiyle Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları arasında yer aldığını dile getirdi.