Vestel 200 beyaz yakalıyı işten çıkardı

Sol - Zorlu Holding bünyesindeki Vestel Şirketler Grubu’nda yüzlerce çalışan işten çıkartıldı. Çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere çeşitli pozisyonlardan 200 çalışanın işine son verildi.

Yönetimin gösterdiği gerekçeyse "iç pazarda küçülmeye gidilmesi" oldu. Kriz sebebiyle "küçülme stratejisi" izleyeceğini söyleyen şirket yönetimi, geride kalan çalışanlara işten çıkarmalara devam edilebileceğini ifade etti.

İşten çıkarılan kişiler arasında yeni çalışanların yanı sıra, müdür yardımcılarının ve başka üst düzey isimlerin bulunduğu bildiriliyor.

Markanın üretim yaptığı sektör gözönünde bulundurulduğunda bu çapta bir yönetici tasfiyesini gerekli kılacak bir küçülmenin gerçek olmadığı görülüyor. Diğer taraftan işten çıkarılanların genel olarak yönetici pozisyonunda çalışanlar olduğu ve bu pozisyonların bir süre sonra tekrar doldurulması gerektiği düşünüldüğünde firmanın krizi fırsata çevirip daha düşük maaşlı yöneticileri bir süre sonra işe almak üzere bir kadro tasfiyesine gittiği anlaşılıyor.

TEKER TEKER ÇAĞIRARAK İŞTEN ÇIKARTMA

Şirketin işten çıkarttığı isimleri mesai bitimine yakın teker teker çağırarak işten çıkarttığı, bu şekilde iş yerinde konunun görüşülmesini engellemeyi amaçladığı belirtiliyor.

Ayrıca işten çıkartmaların iş yerinde görüşülememesi için işten çıkartmalar için cuma günleri tercih ediliyor.

Şirketin işten çıkarttığı çalışanlarına kimi haklarından vazgeçmeleri için kağıt imzalatmaya çalıştığı belirtiliyor.

Çalışanlara bu kağıdı imzalamamaları durumunda şirketin kendilerine referans olmayacağı söyleniyor.

İŞTEN ÇIKARTMAK İÇİN TUHAF GEREKÇELER

Vestel çalışanlarının soL'a aktardığına göre şirket çalışanlarının Vestel telefonlarını kullanmasını zorunlu tutuyor. Venüs dışında bir telefon kullandığı görülenler işten çıkartılıyor.

Şirket çalışanlarına bu şekilde mobbing uygulanıyor. Şirket yöneticileri geldiğinde çalışanlar diğer telefonlarını saklamak durumunda kalıyor.

soL'a konuşan bir Vestel çalışanı, şirket çalışanlarının bir kısmına işe girerken Venüs telefon verildiğini, ancak kendisine telefon vermediklerini, kendisinin almak durumunda kaldığını aktarıyor.