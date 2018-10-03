Esnaf eylem yapıyor: Ekmek satmıyoruz!

Ankara ve 17 ayrı şehirde Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından ekmeğe yapılan yüzde 25'lik zammın, Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulması kavgayı kızıştırdı.

SÖZCÜ - Ankara'daki bakkallar ekmek satmama eylemine başladı.

Başkentte 1 liraya satılan ekmeğe 25 kuruş zam yapılması üzerine Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurmuştu. Ankara’daki bakkallar da, fırıncıların kendilerine verdiği ekmeğin fiyatını arttırmaları nedeniyle, ekmek satmama kararı aldı.

POŞET MASRAFI DA VAR

Konuyla ilgili konuşan bakkal esnafı Kadir Doğan; ”Önceden fırından ekmekleri 70 kuruşa alıyorduk. Şimdi 85 kuruşa çıkarıldı. Ekmeği ise yine 1 liraya satıyoruz. Bizim gibi küçük esnaf için sattığımız ekmek miktarı sınırlı ve ekmek başına da 15 kuruş kalıyor, bu bize bir kazanç sağlamıyor'' dedi.

Bir ekmekten kalan 15 kuruşun kilosunu 13-14 liraya aldıkları poşeti bile karşılamadığını söyleyen Doğan; ”Derdimizi anlatıyoruz ama kimi arasak ilgilenmiyor. ‘Bizim yapacak bir şeyimiz yok' diyorlar. Zam yapılmadığı sürece küçük esnaf olarak hiçbir kar elde etmeden ekmek satamayız. Bu problem çözülene kadar ekmek satmama kararı aldık'' dedi.

