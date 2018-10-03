DİSK krize karşı iş bırakacak

Ülkede yaşanan ekonomik krizin faturasının kesilmek istendiği kesimlerin başında gelen işçiler, bugün İzmir’de DİSK öncülüğünde yarım günlük iş bırakacak. Eylem Konak eski Sümerbank binası önünde saat 13.00’te başlayacak.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Başlıca taleplerimiz şunlar: İşten atmalar yasaklansın. Kamusal hizmetler olan elektrik, doğalgaz, su gibi hizmetlere zam yapılmasın. Aksine başta asgari ücrete olmak üzere, çalışanların maaşlarına zam yapılsın. Kadro beklerken belediye şirketlerine geçirilen taşeron çalışanların enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 10’luk alacakları ödensin! Tüm emekçileri, işçileri ve işsizleri eyleme davet ediyoruz” dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklanan enflasyon rakamlarına twitter hesabından tepki gösterdi.