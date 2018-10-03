3 Ekim 2018 10:29

‘Yerli Üretim’ logosu bugünden itibaren zorunlu

‘Yerli Üretim’ logosu bugünden itibaren zorunlu
Üretim yeri Türkiye olan ve perakende olarak satışa sunulan ürünlerde ‘Yerli Üretim’ logosu kullanımı 15 günlük geçiş sürecinin ardından bugünden itibaren zorunlu hale geldi.
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Logonun haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı şekilde kullanımının tespiti halinde, ilgililer hakkında fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için etiket başına 274 lira idari para cezası uygulanacak.

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