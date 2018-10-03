'Gün yüzü görmeyeceğiz'

Murat Muratoğlu, "Saat farkı ülkemiz ekonomisi adına kritik önem taşıyor. Buralara kış günü yaz muamelesi yapılacak. Madem bize güvenmiyorlar danışman olarak atanan Amerikalı McKinsey'e sorsak?" ifadelerini kullandı.

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Ülkenin yaşadığı karanlık günler yeterli gelmediyse demek; yaz saati denilen garabet yıl boyunca devam edecek. Belli ki yine gün yüzü göremeyeceğiz. 6 yaşındaki çocukları narkotiğin şafak operasyonları gibi karanlıkta okula göndereceğiz.

Millet yarasa gibi yaşıyor. Karanlıkta evden çıkıyor. Karanlıkta eve giriyor. Güneşsiz geçen günler sebebiyle “D” vitamini eksikliğinden muzdarip insan sayısı katlanıyor. Havalar sıcak gitsin, kış geç gelsin de elektrik, doğalgaz ödemeyelim diye dua ediyor.

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Hadi bilimsel yaklaşalım. Türkiye'nin normal saati “kış saati” dediğimiz dilim. Güneş ışığından daha fazla faydalanmak, enerji tasarrufu sağlamak için ileri ve geri saat uygulamasına geçildi. Biz ne yaptık? Dünyanın elektrik tasarrufu için geçtiği dönemlik “yaz saatinde” takılıp kaldık.

Neden? Tasarruf falan hikaye… Şu şansa bakın ki “yaz saati” uygulamasıyla Katar da bizimle aynı saat diliminde… Keza Mekke ile Medine…

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Aynı boylamı kullanmanın getireceği sevap adına Türkiye'nin zaman dilimi değiştirildi. Söz konusu Arap hayranlığı olunca var mı daha önemlisi?

Saatleri en doğudaki Iğdır'a göre ayarladık. Yaklaşık 60 milyon kişinin yaşadığı, işgücünün yüzde 75'inin barındığı batıyı, Iğdır'a sığdırdık! Türkiye'den bile geçmeyen boylama göre saatleri ayarlamanın ülkeye elektrik ve doğalgaz faturası 500 milyon dolar!

Bakın; matematik dünyanın her yerinde aynı… Amerika'sı, Almanya'sı, Fransa'sı İngiltere'si hesaplıyor, yaz-kış saati uygulamasının daha akıl kârı olduğuna karar veriyor.

Belli ki matematik bizde farklı çalışıyor! Dünya Ekonomik Forumu'nun açıkladığı 2017 verilerine göre Türkiye, matematik ve fen eğitimi kalitesinde dünyadaki 137 ülke arasında 104'üncü sırada yer alıyor.

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İlla duymuşsunuzdur. Avrupa da yaz-kış saati uygulamasını konuşuyor. İyi de onlar normal saatleri olan kış saatinde kalmayı tartışıyor. Bizim gibi yaz saatine geçmeyi değil! Fark iyice açılacak.

Türkiye'nin ekonomik ilişkileri ağırlıklı olarak kiminle? Avrupa… Keza kış saati sayesinde ucundan Amerika'yı da uyanık yakalıyoruz.

İspanya, İngiltere'nin bile daha batısında olmasına rağmen kıta Avrupası ile aynı zaman dilimini kullanıyor. Neden? Mesai saatlerini bire bir Avrupa'ya uyarlamak için…

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İhracatçılardan, finans piyasasına kadar birçok kesim mesaisinin önemli bir bölümünde yurtdışındaki ortak ve müşterileri ile temas halinde… Şimdi uyanıp işe gitmelerini bekleyecek. Haliyle sabah mesaileri boş geçecek.

Nitekim saat farkı ülkemiz ekonomisi adına kritik önem taşıyor. Buralara kış günü yaz muamelesi yapılacak. Madem bize güvenmiyorlar danışman olarak atanan Amerikalı McKinsey'e sorsak. Tilki tilki saat kaç?