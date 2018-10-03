Halk krizde de TRT'ye çalışıyor!

Elektrikteki fiyat artışından mutlu olan da var. Son gelen zamlarla birlikte elektrik faturalarından kesilen TRT payı da artmış oldu.

Erdoğan Süzer/ SÖZCÜ - 2019’da elektrik faturalarından TRT’ye aktarılacak paranın 1 milyar TL’yi aşması bekleniyor.

Vatandaşın belini büken elektrik zamları, son dönemde aldığı 200 adet lüks taşıtlarla bir kez daha gündeme gelen TRT'yi ihya edecek. Elektrik zamları yüzünden vatandaşın TRT'ye ödeyeceği para yüzde 82.6 artarak 2016 fiyatlarıyla 929 milyon liraya çıktı. Önümüzdeki bir yılda vatandaşın boğazından kesip TRT'ye aktaracağı elektrik payı ise 1 milyar lira sınırının üzerine çıkacak.

Elektrik fiyatlarına gelen her zam, toplumun tüm kesimini kapsayan kamusal yayın yapmak yerine adeta AKP iktidarının yayın organına dönüşmekle eleştirilen TRT'nin gelirini katlayarak artırıyor. Vatandaş TRT'yi izlesin izlemesin, tükettiği her 100 liralık elektrik enerjisinin 2 lirası TRT'nin hesabına destek olarak yatırılıyor. Evlerde, ticarethanelerde, kamu kurumlarında hatta çiftçinin tarlasını sulamak için kullandığı elektrik harcamaları TRT'ye kaynak olup yağıyor. Elektrikteki TRT payı ödemesinden sadece sanayi kuruluşları muaf tutuldu.



TRT'YE 1.1 MİLYAR AKACAK

TEDAŞ, resmi elektrik tüketim verilerini en son 2016 sonu itibarıyla yayımladı. Buna göre 2016 yılında meskenler 51.2 milyar kilovatsaat, ticarethaneler 60.7 milyar kilovatsaat ve tarlasını sulayan çiftçiler de yaklaşık 25 milyar kilovatsaat elektrik tüketti. 2016 yılı tüketim miktarı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, bu yıl yapılan zamlardan sonra evlerinde elektrik tüketen vatandaşlardan alınıp TRT'ye aktarılan kaynak yıllık bazda 221.3 milyon liradan 353.6 milyon liraya çıktı. Aynı şekilde esnaf ve ticarethane sahipleriyle kamu kurumlarından alınıp TRT'ye gönderilen kaynak 262 milyon liradan 527 milyon liraya, tarlasını sulayan çiftçilerin TRT'ye ödediği para da 25 milyon liradan 47.7 milyon liraya yükseldi. TRT'ye elektrik faturaları üzerinden giden yıllık tutar ise toplamda yüzde 82.6 gibi olağanüstü bir oranda artarak 508.6 milyon liradan 929 milyon liraya çıktı. TEDAŞ 2017 ve 2018 enerji tüketim verilerini henüz açıklamadı. 2016'dan bu yana tüketimin yaklaşık yüzde 10 civarında arttığı varsayıldığında, TRT'ye önümüzdeki bir yılda elektrik faturalarından akacak kaynak 1.1 milyar liraya kadar çıkabilecek.