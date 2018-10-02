Et ve Süt Kurumu’ndan yeni ihale: 300 TIR...

Et ve Süt Kurumu 300 TIR taze soğutulmuş kemiksiz sığır eti ithal edecek.

Et ve Süt Kurumu ithal etlerle ilgili gümrük işlemlerinin yapılması için hizmet alım ihalesi açtı. Dünya’dan Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, ihale için bir gün süre verildiği belirtildi.

Kurumdan yapılan duyuruya göre, hizmet alımı için Edirne, İstanbul, Kocaeli, Trabzon ve Ankara illerinde gümrük müşavirliği şubesi bulunduğunu yetkili makamlar tarafından belgelendirmiş gerçek veya tüzel kişiler teklif verebilecek.

Hizmet alımı ile ilgili duyuruyu 27 Eylül 2018’de yayınlayan Et ve Süt Kurumu, ihaleye son başvuru tarihini ise 28 Eylül 2018 saat 10.00 olarak açıkladı.