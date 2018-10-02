Merkez Bankası açıkladı: Döviz açığı o seviyeye ulaştı

Merkez Bankası'nın paylaştığı verilere göre finansal kesim dışı döviz açığı Haziran ayına göre 1,7 milyar dolar artarak 217,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de finansal kesim dışındaki şirketlerin net döviz pozisyon açığı Temmuz sonunda, Haziran 2018 dönemine göre 1 milyar 732 milyon dolar arttı. Net döviz açığı 217.2 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası, Temmuz dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki şirketlerin döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin, “Haziran 2018 değerlerine göre varlıklar 977 milyon dolar artarken, yükümlülükler 2.7 milyar dolar arttı. Net döviz pozisyon açığı da 217 milyar 164 milyon dolar olarak gerçekleşti” değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankası verilerine göre; varlık dağılımı bazında; yurtiçi bankalardaki mevduat 423 milyon dolar, ihracat alacakları 304 milyon dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 237 milyon dolar olmak üzere varlıklar 977 milyon dolar arttı.

Yükümlülük bazında da; yurt dışından sağlanan nakdi krediler, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 244 milyon dolar, 941 milyon dolar ve 524 milyon dolar olmak üzere yükümlülükler 2.7 milyar dolar arttı.