Dev firma o AVM'lerden çıkıyor

Mağaza kapanmalarına ilişkin Desa Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet, “Ankara Panora AVM’sindeki Desa Mağazası’nda yer olayı olarak üst kattayız. Uzun zamandır oradayız. Giderimizi gelirimiz karşılamıyor diye ifade etmiştik. Biz de üç ay öncesinden haber vererek bu ay sonu Desa Mağazası’nı kapattık.” dedi.

DAHA ILIMLI YAKLAŞIRSA GÜZEL OLUR

Yatırımcıların daha ılımlı olması gerektiğini söyleyen Çelet, “Türkiye için beni düşündüren konu herkes lütfen mevcut konjektürü durumu düşünerek, daha ılımlı yaklaşırlarsa güzel olur. “dedi.

AÇTIĞIMIZ MAĞAZA KAPATTIĞIMIZDAN DAHA FAZLA

Dün Antep Forum mağazasını kapattığını da belirten Çelet, “Bütün donanımızın ve birikimimizle piyasada olmak istiyoruz. Bazı şeyler Türkiye’de yüksek bir maliyete doğru gidiyor. Tüketiciye yansıtma gibi bir imkanımız yok. Şu anda açtığımız mağaza kapattığımız mağazalardan daha fazla. Neden biliyor musuz? Yeni açılan mağazalarda sözleşmeleri bugünün Türkiye şartlarında yapıyoruz. Yani kira ciro oranlarına bire nispetle ters kep koyarak kazan kazan mantığıyla gidiyoruz. Hala ‘döviz borcum var’ deyip de günlük kurdan maliyet hesaplarsa… 4 ay içinde benim kiram yüzde 70 artarsa bunu hiçbir perakende firması kaldıramaz.” dedi.

HIZLI BÜYÜYORUZ

Son derece hızlı büyüdüğünü de belirten Başkan Çelet, “Perakendeden kaçmıyoruz.” dedi.