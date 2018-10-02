Konkordato ilan eden dev firmanın sahibi, 'ilk hatalarını' anlattı

Kebapçı zinciri Kaşıbeyaz’ın sahiplerinden Murat Kaşıbeyaz, konkordato ilanına giden süreci anlattı. Kaşıbeyaz, Bloomberg HT'de katıldığı bir programda bankaların kendilerine savaş açtığını söylerken "İlk hatamızı 2013'te aldığımız 9.5 milyon dolar gibi bir döviz kredisiyle yaşadık” dedi.

"İlk hatamızı 2013'te aldığımız 9.5 milyon dolar gibi bir döviz kredisiyle yaşadık. Paritedeki durumun aleyhimize döneceğini aklımıza getirmedik" diyen Kaşıbeyaz kebapçı zincirinin sahiplerinden Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, özetle şunları söyledi:

'BUGÜN YÜZDE 30-40'LARLA ALINAN KREDİLERLE HANGİ MÜESSESE AYAKTA KALABİLİR'

"9.5 milyon dolarlık krediyi TL'ye döndürmeleri sonrasında ise bankaların yüksek oranlı kredi faiziyle karşılaşınca bu rakamın da ister istemez büyüdüğünü dile getiren Kaşıbeyaz şunları söyledi:

Bu konkordatoyu, firmalarla bankaların savaşı olarak görüyorum. Ne personele ödemediğimiz maaşımız, ne de firmalara borcumuz yok. Bizim sadece bankalarla sıkıntımız var. Bugün yüzde 30-40'larla alınan kredilerle hangi müessese ayakta kalabilir."