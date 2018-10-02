Tchibo'dan o haberler için açıklama

Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle arka arkaya firmalar konkordato açıklayıp işçi çıkarırken, bir işten çıkarma da Almanya merkezli Türkiye'deki Tchibo mağazalarından geldi.

Tchibo mağazalarında çalışan 9 güvenlik görevlisi kriz nedeniyle işten çıkarıldı. Odatv’nin edindiği bilgiye göre, Tchibo güvenlik hizmetini taşeron firma aracılığıyla alıyor. Tchibo’nun çalıştığı taşeron firma “Eubsa Turkey”in çalışanları olan güvenlik görevlilerinden bazılarına, işten çıkarılmalarına rağmen hak ettikleri tazminatları ödenmedi.

Konuyla ilgili olarak Haber3.com'a bir açıklama yapan Tchibo yetkilileri "çalışanalrın her türlü hak ve hukukları şirketimizin garantisi altındadır" dedi.

İşte Tchibo'dan yapılan o açıklama:

"Dün akşam itibariyle internet sitenizde yer alan haberin gerçeklik payı bulunmamakla birlikte, konunun aslını bilginize sunarız;

Tchibo Türkiye olarak operasyonlarımızın, temizlik ve güvenlik gibi hizmetlerini, dönemsel olarak anlaştığımız üçüncü kişi yüklenicilerden temin etmekteyiz. Haberinize konu olan Eubsa Güvenlik firması bir süredir sözleşmeli olarak güvenlik hizmeti almış olduğumuz yüklenicilerimizden birisidir. Bahsi geçen şirketle sözleşmemiz görülen lüzum üzerine feshedilmiş, bugüne kadarki hizmetleri için kendilerine tarafımızca teşekkür edilmiş, iki şirket arasında her türlü borç ve alacak konusunda mutabık kalınmıştır.

Haberinize göre mağdur durumda bırakılan çalışanların tazminatlarının ödemesi sözleşme hükümlerince her ne kadar yüklenici Eubsa Güvenlik firmasına ait olsa da çalışanların her türlü hak ve hukukları şirketimizin garantisi altındadır.

Tchibo Türkiye, ülkemizdeki operasyonlarını 13 yıldır, müşteri ve çalışanlarının haklarına saygı prensibiyle yürütmekte, bugün de aynı kararlılık ve hedefler doğrultusunda faaliyetlerini devam ettirmektedir."