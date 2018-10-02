Beklenen oldu: Vatandaşlar konkordato ilan etti!

Ekonomik açıdan problem yaşayan 2 vatandaş da konkordato ilan etti. Mersin'de Z.Ş. isimli şahıs, Kuşadası'nda ise M.Ş. konkordato ilan etti.

İlk şahıs konkordatosu haberlerinden biri Mersin ve Kuşadası’ndan geldi.

Yasal düzenlemenin ardından ilk şahıs konkordatoları ilan edilmeye başladı. Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 18.09.2018 tarihli kararına göre Z.Ş. isimli vatandaş şahıs konkordatosu için başvurdu. Z.Ş’nin başvurusunu değerlendiren mahkeme 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme Serbest Mali Müşavir Osman Nuri Oğuzbey’i geçici komiser olarak atadı. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 14/12/2018 günü saat 10.00’da yapılacağı belirtildi.

Bir diğer şahıs konkordatosu haberi Kuşadası’ndan geldi. Kuşadası 2. Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi 26/09/2018 tarihli kararına göre M.Ş. isimli vatandaş şahıs konkordatosuna başvurdu. Vatandaşın başvurusuna mahkeme geçici mühlet kararı verdi.

Ne yapacaklar?

Şahıs konkordatosu için atanan komiserin vatandaşı sürekli denetleyeceğini belirten avukat Cenk Söbe, Sözcü’den Derin Gökçe’ye yaptığı açıklamasında, “Komiserin amacı adı gibi mali durumu sürekli denetliyor, ödeme planı çıkarıyor, alacaklıların toplantıya çağrılmasını organize ediyor, alacaklılarla yapılacak pazarlıklarda bulunuyor, mahkemeye rapor sunuyor vs. bu gibi kritik süreçleri yönetiyor” dedi.

"Dengeyi mahkeme kuracak"

Vatandaşın bu durumu suistimal etmesi konusunda ise Söbe, “Suistimal konusundaki dengeyi mahkeme kuracak. Ciddi olmayan ya da alacaklıları zarara uğratma kastını gören mahkeme talebi kabul etmeyecek” dedi.

Mahkeme sürecini yöneten komiser Osman Nuri Oğuzbey, mahkeme süreci devam ettiği için konu hakkında bilgi veremeyeceğini bildirdi.