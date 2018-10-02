McKinsey'den ilk açıklama

LONDRA(ANKA) – Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomik Program kapsamında kurulması öngörülen Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi'nin çalışmaları için dünyanın önde gelen danışmanlık firması McKinsey ile anlaşma yapmasının yankıları sürerken bu gelişme, BBC’de geniş bir habere konu oldu. Bu arada, BBC’ye açıklama yapan McKinsey, “Gerek müşterilerimiz için yaptığımız çalışmalar gerekse de ticari anlaşmalarla ilgili yorum yapmıyoruz” dedi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin, McKinsey’in Türkiye için geçmişte ne yaptığını, hangi ülkelere danışmanlık verdiğini araştırdığı Türkçe yayınında, Türkiye ile McKinsey arasında yapılan anlaşmanın maliyeti ve verilecek hizmetin ayrıntılarına ilişkin net bir açıklamanın henüz yapılmadığına dikkat çekti.

Bu arada McKinsey, BBC Türkçe'nin gönderdiği beş soruya verdiği kısa yanıtta, "Konuyla ilgili bizimle temasa geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Gerek müşterilerimiz için yaptığımız çalışmalar gerekse de ticari anlaşmalarla ilgili yorum yapmıyoruz. Sizi Türk hükümetinin haftasonunda konuyla ilgili yaptığı açıklamaya yönlendirmek istiyoruz" demekle yetindi.

TC Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da söz konusu danışmanlığın icra fonksiyonu ve yetkisi olmayacağını açıkladığını anımsatan BBC, sitesinde 1980'li yılların ortasında Türkiye'nin AB başvuru sürecine yardımcı olduğunu anlatan McKinsey’in 1990'ların ortasında özelleştirme ve 2000'lerin başında da el konulan bankaların yeniden yapılandırılması konularında dönemin yönetimlerine danışmanlık hizmeti verdiğini belirtti.

“McKinsey ayrıca, AB'den çıkış sürecinde İngiltere hükümetinden Lübnan'a; Azerbaycan'dan Suudi Arabistan'a kadar birçok hükümete ekonomi politikaları konusunda danışmanlık hizmeti vermiş bir firma” denildiği haberde, McKinsey'in daha önce danışmanlık yaptığı ülkeler arasında Lübnan, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Pakistan, Myanmar, Porto Riko ve İngiltere’nin olduğu ifade ediliyor ve bu ülkelerdeki çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi veriliyor.