CHP'den Saray'a zam sorusu

ANKARA (ANKA) - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bir yılda doğalgaza ülke genelinde kaç defa ve ne kadarlık zam yapıldığını sordu.

Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:

“Doğalgaza 1 Ekim geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5, elektriğe de 1 Ekim geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 8, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 18 zam yapılmasının gerekçesi nedir?

Döviz kuru üzerine yaşanan dalgalanmalar doğalgaz alımında ilerleyen zamanlarda vatandaşa tekrar zam olarak yansıtılacak mıdır?

Seçimlerden önce artık vatandaşa zam yansıtılmayacağı vaadinden sonra doğalgaza yapılan bu zammın gerekçesi nedir?

3 Kasım 2003 itibariyle doğalgaz, benzin, mazot ve gaz fiyatları ne kadardı, 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle ne olmuştur?

Son 1 yıl içinde doğalgaz, benzin, gaz ve mazot fiyatlarındaki artış miktarı nedir?

2017-2018 yılları arasında yıllar bazında illere göre doğalgaza ülke genelinde kaç defa ve ne kadarlık zam yapılmıştır?”