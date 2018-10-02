Otomobil sektörü kan ağlıyor: Ağustos'ta yüzde 40 daralma

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 34, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 40,9 azaldı.

(ANKA) –Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılının Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre, Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 770 bin 658 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

-AĞUSTOS’TA 63 BİN 752 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI-

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 63 bin 752 taşıt içinde otomobil yüzde 57,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 24,3 ile motosiklet, yüzde 10,6 ile kamyonet, yüzde 4,4 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,9’u ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 34 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 34,4, minibüste yüzde 30, otobüste yüzde 12,4, kamyonette yüzde 46,2, kamyonda yüzde 41,1, motosiklette yüzde 26,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 33,9, traktörde yüzde 29,4 olarak gerçekleşti.

-TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 40,9 AZALDI-

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 40,9 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 41,8, minibüste yüzde 65,5, otobüste yüzde 60,8, kamyonette yüzde 61,4, kamyonda yüzde 56,7, motosiklette yüzde 12,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 70,8, traktörde ise yüzde 38,5 oldu.

-TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 551 BİN 713 ADET ARTTI-

Ocak-Ağustos döneminde 697 bin 230 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 145 bin 517 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 551 bin 713 adet arttı.

-AĞUSTOS AYINDA 600 BİN 922 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI-

Devri yapılan toplam 600 bin 922 adet taşıt içinde otomobil yüzde 71,5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,2 ile kamyonet, yüzde 5,8 ile motosiklet, yüzde 2,7 ile traktör takip etti. Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

-TRAFİĞE KAYITLI LPG’Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 37,9 OLDU-

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 352 bin 497 adet otomobilin yüzde 37,9'u LPG, yüzde 36,5’i dizel, yüzde 25,2’si benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,4’tür.

-AĞUSTOS AYINDA 36 BİN 817 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI-

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan 36 bin 817 adet otomobilin yüzde 16,2’si Renault, yüzde 8,9'u Volkswagen, yüzde 7,1'i Peugeot, yüzde 6,6'sı Hyundai, yüzde 6,2’si Fiat, yüzde 6,1’i Toyota, yüzde 5,8’i Ford, yüzde 5,4’ü Honda, yüzde 5,2’si Opel, yüzde 4,8’i Dacia, yüzde 27,7'si ise diğer markalardan oluştu.

-TRAFİĞE EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI-

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 403 bin 932 adet otomobilin yüzde 42,9’u 1501-1600, yüzde 27,7’si 1401-1500, yüzde 12,9'u 1300 ve altı, yüzde 11,3'ü 1301-1400, yüzde 4,1'i 1601-2000, yüzde 0,9’u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

-TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI-

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 403 bin 932 adet otomobilin yüzde 56,5'i beyaz, yüzde 21,4’ü gri, yüzde 7,3’ü siyah ve yüzde 5,6’sı kırmızı iken yüzde 9,3’ü diğer renklerden oluştu.