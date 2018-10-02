Vatandaş kaybediyor TRT kazandıkça kazanıyor

Vatandaş yağmur gibi yağan zamlarla nasıl başedeceğini bilemezken TRT zammın kaymağını yiyor.

Ekim ayının ilk günü zam haberleri ile başladı. Önce doğalgaz ardından elektrik zammı duyurulurken vergi uzmanı Ozan Bingöl tartışmayı farklı bir noktaya çekti.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, üst üste gelen elektrik zamlarıyla TRT’nin ise daha da fazla kazandığı açıkladı.

Ozan Bingöl, “Elektrik kullanımına üst üste gelen zamlar vatandaş için kara haber, TRT için ise müjde! Zamlarla birlikte TRT’nin elektrik faturalarından alacağı pay yaklaşık %20 kadar artmış durumda. Vatandaşın alım gücünü korumak için acilen TRT Payını kaldırın, yeter artık!” mesajını paylaştı.

İşte o mesaj: