Ertuğrul Özkök McKinsey'i öve öve bitiremedi

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü köşesinde McKinsey'i eleştirenleri eleştirdi. Ülke ekonomisini ABD'li bir özel şirkete teslim edenleri savunan Özkök, eleştirenleri ise 'eski solcu' diyerek tiye aldı.

Özkök'ün "Yoldaşlar Mckinsey Düyun-u Umumiye değil" başlığını taşıyan yazısından ilgili bölüm şöyle;

BİLEREK “Yoldaşlar” diyorum...

“Tavariş” (Rusçada yoldaş) de diyebilirdim.

Çünkü bazılarının kafası, 1960 model solculukta takılı kalmış vaziyette.

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Değerli yoldaşlarım...

- BİR: On altı bakanlığın McKinsey’e denetlendirilmesi kesinlikle Osmanlı’nın Düyun-u Umumiye’si gibi bir şey değildir.

Çok iyi bir şeydir.

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- İKİ: Krizin başından beri hükümetin aldığı en iyi karardır.

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- ÜÇ: Bu denetimi, iktidarın denetimindeki bir devlet kuruluşunun yapmasından çok çok daha iyi bir şeydir.

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- DÖRT: Bunu diyeceğiniz yerde, “Bak ne güzel ekonomide küresel standartlara uyacağınızı ilan ediyorsunuz. Keşke adalet ve demokrasi konusunda da Kopenhag gibi küresel kriterlere uyacağınızı ilan etseniz” deseniz, çok daha akıllı ve çağdaş bir muhalefet anlayışına geleceksiniz.

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- BEŞ: Değerli yoldaşlarım... Kafanız hâlâ 1960’ların “mandacılık” hurafesine takılmış kalmış.

Aşın bunu artık... Kurtarın artık kendinizi bu 60’ların, 70’lerin “Mülkiye kantini” klişelerinden...

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