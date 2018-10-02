Ankara'daki ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme

Valilikten ekmek fiyatının tarifesinin tespitine yönelik yapılan açıklamada, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin, 25 Eylül 2018 tarihli ekmek fiyat tarifesinin değiştirilmesine ilişkin kararının, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, Ankara Valiliği ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan müzakereler neticesinde, 01.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edildiği belirtilerek eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verildiği vurgulandı.