Ticaret Bakanlığı o zammı durdurdu!

Ticaret Bakanlığı: "Bakanlığın görüşü alınmadan ekmekte yapılan fiyat artışı hükümsüzdür."



Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesinde yerel düzeyde oluşturulan heyet/komisyon ile Bakanlığımız görüşünün alınması gerekmekte, ekmek fiyat tarifesinin belirlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan usul ve esaslara riayet edilmeden ve Bakanlığımız görüşü alınmadan tarife belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bakanlığımız, Ankara ilinde tarifenin 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 TL olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtmiş olup, ekmeğin 1 TL’nin üzerinde satılmasına Bakanlığımızca uygun görüş verilmemiştir" ifadesi kullanıldı