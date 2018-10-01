Dolar/TL düşüşe geçti

Haftaya 6 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL, yönünü aşağı çevirdi. Kur, 5.93 seviyelerine kadar geriledi. Geçen haftaya 6.30 civarında başlayan dolar/TL 5.96 seviyesine kadar geriledikten sonra haftayı 6 seviyesinin hemen üzerinde kapatmıştı.

Dolar/TL'de bugün en yüksek 6.07, en dşük 5.9360 seviyesi test edilirken, kur saat 13:40 itibariyle 5.9,70 seviyesinde yer aldı.

Analistler, dolar/TL de 6 desteğinin altındaki kapanışların olması durumunda 5,85 seviyesinin gündeme geleceğini, 6,10'un ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasaların yurtiçinde bu haftaki odak noktası çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verisi. Reuters anketine göre TÜFE'de Eylül'de gıda fiyatları, son enerji zamları ve TL'deki değer kaybının etkisiyle yüzde 3.6 artış beklenirken, yılsonu için tahminler de yüzde 21.8'e yükseldi. Aylık artışın yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun Eylül'de yüzde 21.3 civarına yükseleceği hesaplanıyor. Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 17.9 seviyesindeydi.

Bu arada İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar yüzde 6,47 arttı.