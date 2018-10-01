Asgari ücretin yüzde 17'sini tüketiyor

Elektrik ve doğalgaza zam geldi. Düzenleme ile elektriğe konutlarda yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 18.4, doğalgaza da konutta yüzde 9,sanayide yüzde 18.5 zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tarifesini artırdı. Elektriğe konutlarda yüzde 9, ticarethane ve sanayi tesislerinde yüzde 18.4 oranında zam yapıldı. BOTAŞ da aynı gün doğalgaza bugünden geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yaptı.

Doğalgazdan sonra elektriğe de zam geldi!

Asgari yaşam standardında dört kişilik bir ailenin aylık 230 kWh tüketimi ile aylık doğalgaz ve elektrik faturasının 273 TL’ye ulaştığını ifade eden TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, “Bu tutar, bin 603 TL olan asgari ücretin yüzde 17’sidir” dedi.

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın başka birçok ürün ve hizmetin fiyat artışlarının da gerekçesi olacağını ifade eden Yener, “Enflasyon oranı düşmek bir yana yüzde 30’ları aşabilecektir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak ısrarla tekrarlıyoruz. Hiçbir zaman gerçekleşemeyen düşük oranlı enflasyon tahminleri ile ücretleri çok yetersiz artan emekçilerin maaşları ve asgari ücret, mevcut yüksek enflasyonu dikkate alan yüksek bir oranda artırılmalı ve asgari geçim indirimi asgari ücret tutarına yükseltilmelidir. Doğalgaz satış fiyatlarında sübvansiyon yalnızca düşük gelirli konut tüketicileri için sağlanmalı, enerji yoksunlarına ise bedelsiz elektrik ve doğal gaz desteği verilmelidir” dedi.