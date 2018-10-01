En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı, tahminlere göre yüzde 10.65 olacak. Bu verilere göre, en düşük maaş 106 lira artacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak 10 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin, Ocak'ta maaşlarında yüzde 10.65 artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yüzde 10.65'lik tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarında 108,78 ile 521,02 lira arasında artış yaşanacak.

Halen ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunan en düşük maaş yüzde 10.65 artışla bin 130 lira 17 kuruşa çıkacak.

4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinde bulunan en yüksek maaş ise 5 bin 413 lira 21 kuruşa yükselecek.

Yüzde 10.65 zamla bin lira olan maaş bin 106 lira 50 kuruşa, 2 bin lira olan maaş 2 bin 213 liraya, 3 bin lira olan maaş 3 bin 319 lira 50 kuruşa ulaşacak.