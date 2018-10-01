Dolar ekim ayının ilk haftasına nasıl başladı?

Bir aylık aranın ardından geçtiğimiz hafta ilk kez 6 TL seviyesinin altını test eden Dolar/TL yeni haftaya 6.04 seviyesinden başladı.

Geçen hafta bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyaretine ilişkin süreç izlenmeye devam ediliyor. Bunun yanı sıra 6 seviyesine yaklaşırken önemli talep görülen lokal yatırımcıların son iki günde alımlarının biraz azaldığını görüyoruz. Bu trendin nasıl devam edeceği önemli” ifadelerini kullanmıştı ve eklemişti:

“Önümüzdeki hafta ise enflasyon verileri çok önemli olacak. Piyasa enflasyonda yüzde 3.5-4 civarında bir artış bekliyor. Bu önemli bir artış. Tahminlerin de ötesinde gelebilecek bir enflasyon verisinin ardından gözler yeniden TCMB’ye çevrilebilir. Bu süreçte hem enflasyon verisi hem de olası TCMB beklentileri önemli olacaktır” dedi.

Reuters’ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) Eylül ayında gıda fiyatları, son enerji zamları ve TL’deki değer kaybının etkisiyle yüzde 3.6 artış beklenirken, yılsonu için tahminler de yüzde 21.8’e yükseldi.