Doğalgaza bir zam daha! 3 ayda yüzde 27!

BOTAŞ doğalgaza bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yaptı.

Ekonomi dikiş tutmuyor. Kış aylarının başladığı şu günlerde doğalgaza zam üstüne zam geliyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan yüzde 9 zammın üzerine yüzde 9 zam daha yapıldı. Böylece doğalgaza yapılan zam Ağustos'dan bu yana yüzde 27 arttı.

BOTAŞ Ekim ayından itibaren geçerli olacak bir zammı daha duyurdu. BOTAŞ'ın, doğalgaza bugünden geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yaptığı bildirildi.

Türkiye, eylül ayına da doğalgaz zammıyla girmişti. BOTAŞ, eylülde konutlar için 9, sanayi için de yüzde 14 zam yapmıştı.

En son doğalgaz fiyatlarına eylül ayında da konutlar için 9, sanayi için yüzde 14 zam gelmişti. Ağustos ayındaki zam oranları da konutlarda yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 olarak gerçekleştirilmişti.