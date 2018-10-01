Piyasadan etkilendi: Gelişi erteleniyor

'Yeni otomobil modellerinin Türkiye'ye gelişi 2019'a sarkacak'Hürriyet yazarı Emre Özpeynirci, Uluslararası Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenecek otomobillerin çoğunun, Türkiye'de Avrupa ile aynı anda satışa sunulamayacağını söyledi. Özpeynirci, bu modellerin gelişinin 2019'a sarkacağını ifade etti.

Hürriyet yazarı Emre Özpeynirci, iki yılda bir Frankfurt Otomobil Fuarı ile dönüşümlü olarak organize edilen Uluslararası Paris Otomobil Fuarı'nın yarın dünya basını için kapılarını açacağını aktardı. "Ancak iç pazardaki büyük daralma nedeniyle Türkler bu fuara biraz Fransız kalacak" diyen Özpeynirci, "Çünkü Paris’te sergilenecek yaklaşık 50 yeni modelin bir çoğu Türkiye’de daralmanın 2019 yılında devam etmesi beklendiği için Avrupa ile aynı anda satışa sunulamayacak" ifadesini kullandı.

"Türkiye'de lansmanı yapılması beklenen yeni modellerin pazardaki daralma nedeniyle 2019'un ilk çeyreğine ertelendiği düşünülürse, Paris'te sergilenecek yeni modellerin Türkiye'ye kısa vadede gelmesini beklemek hata olur" görüşünü dile getiren Özpeynirci, şunları kaydetti:

— Sektör yetkilileri de pazara yönelik önlemlerin alınmaması halinde 2019 yılında satışların 400 bin ve altına kadar düşebileceğini, bunun da yeri model lansmanlarında önemli ertelemeleri beraberinde getireceğini söylüyor.

Özpeynirci'nin aktardığına göre, Türkiye'ye gelişleri uzun bir süre alacak bazı modeller arasında; Audi A1, e-Tron, Q3, yeni BMW 3 ve 8 Serisi, X5, Z4, Citroen C5 Aircross, DS 3 Crossback, Hyundai i30 N Fastback, Kia Niro EV, ProCeed ve Ceed GT, Lexus RC- LC Limited Edition, Mercedes Benz A, B ve GLE, EQC, Peugeot 508 SW, E-Legend concept, yeni Renault Kadjar, Seat Tarraco, Skoda Kodiaq RS, Toyota Corolla Touring Sports ve Camry yer alıyor.