Ekonomi Murat Ülker'i de vurdu

Kerim Ülker ayrıca, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in de iki uçağını sattığını, artık tarifeli sefer kullanacağını belirtti.

Kerim Ülker, "Türk devi havacılıktan çekiliyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Pegasus'un ardından Sabancı Ailesi'nin kurduğu ikinci havayolu şirketi DÖYSA VIP Havacılık oldu" ifadesine yer verdi.

"2007'de Demir, Ömer ve Yalçın Sabancı tarafından kurulan, adını da kurucularından alan DÖYSA, 11 yılın ardından sektörden çekilme kararı aldı" diyen Ülker, şöyle devam etti:

— DÖYSA, satış işleminin tamamlanmasıyla VIP hava taksi hizmetini sona erdirecek. İlk kurulduğunda 150 bin TL sermayesi olan DÖYSA, sektörde ciddi bir oyuncu olacağının sinyalini vermiş, sermaye artırımı ile bu tutarı 55.8 milyon TL'ye çıkarmıştı.

Ülker, DÖYSA VIP'nin filosunda kalan son uçağı Challenger 605'i de Tahe Havacılık şirketine satarak 28 Eylül'de sektörden çekildiğini söyledi.

'MURAT ÜLKER SATTI, MEHMET CENGİZ ALDI'

Kerim Ülker, Türkiye ekonomisinin bir türbülans yaşadığını kaydederek "Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker, 2 uçağını sattığını, tarifeli sefer kullanacağını açıkladı. Doğuş Grubu'na ait Körfez Havacılık'ın bazı hava araçlarını vitrine çıkardığı konuşuluyor" ifadesini kullandı.

Ülker, şunları aktardı:

— Öte yandan son dönemde yıldızı parlayan iş adamları da jetlerini yeniliyor. Cengiz İnşaat'ın patronu Mehmet Cengiz, eski uçağı Falcon 2000XLS'yi satıp yerine Dassault Falcon 7X'i alırken, medya patronu Acun Ilıcalı da sahibi olduğu Challenger 300 tipi jetini satarak yerine Challenger 605'i almıştı.