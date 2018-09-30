'McKinsey'in Ankara'daki ilk işi neydi?'

Gürses, Halkbank, Vakıfbank ve Eximbank'ın tahvil ihracı ilan ederek 10.8 milyar TL sağlamasını değerlendirdi.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, kişisel blogunda kaleme aldığı yazısında kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank ve Eximbank’ın geçen hafta ‘Hazine’nin bir ayda üç-beş ihalede topladığı borçlanma tutarı kadar bir borçlanmayı’, 10.8 milyar Türk Lirası’nı tahvil ihracı ilan ederek satışı tamamlayıp ‘iki günde yapması’nı değerlendirdi.

Tahvillerin belli olduğunu ancak satışın kime yapıldığının açık olmadığını kaydeden Gürses, “Zorunluluk olmasa da bu yaklaşık 11 milyar TL’yi masaya koyan ‘nitelikli yatırımcının’ kimler olduğu şeffaf biçimde açıklanmalıydı. Bu yapılmadığı için; bu ihraç edilen tahvillerin İşsizlik Sigortası Fonu’na satılmış olabileceği söylentisi yayıldı” dedi.

"İşsizlik Fonu’nun tahvilleri alması imkansız, ama diğer yollar kullanılmış olabilir..."

“İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre İşsizlik Fonu’nun bankaların ihraç ettiği tahvilleri almasının olanaksız olduğunu ifade eden Gürses, “Ama diğer yollar kullanılmış olabilir” yorumunda bulundu. Deneyimli ekonomi yazarı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘Yeni Ekonomi Programı’ kapsamında oluşturulan ‘Kamu Maliyesi ve Dönüşüm Ofisi’ni denetleyeceğeni duyurduğu ABD’li danışma şirket McKinsey’i işaret etti.

“Ankara’ya danışmanlık vermeye başlayan McKinsey’in ilk ele alıp mekanizmasını kurduğu iş bu mu oldu” diye soran Gürses’in kişisel blogunda yayınladığı yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.