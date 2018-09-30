Birgün yazarı Fatih Yaşlı 'IMF olmadı McKinsey verelim' başlıklı yazı kaleme aldı. Yaşlı yazısında, McKinsey'in ekonomi politikalarına yer verdi.

Fatih Yaşlı'nın yazısının o kısmı:

"Evet, bağımsızlık, antiemperyalizm, ABD’ye kafa tutmak, yerlilik, millilik masallarının havada uçuştuğu bir dönemde, iktidar gitti ve bir ABD’li firmayla, Türkiye ekonomisini denetlesin, raporlar hazırlasın ve bunu küresel sermayeye aktarsın diye henüz bilemediğimiz ama yüksek olduğunu tahmin edebileceğimiz bir meblağ karşılığı anlaştı.

Temel hedefin “kamuda tasarrufu ve gelirleri artırmak” olduğu düşünüldüğünde ve şirketin geçmişi de bilindiğine göre, şirket ve ofis birlikte üç şeyi yapacaklar: Birincisi, satılabilecek ne kadar kamusal varlık varsa özelleştirme adı altında satacaklar, ikincisi halkın sırtındaki vergi yükünü daha da artıracaklar, ve üçüncüsü hem kamuda personel sayısını azaltmaya, sözleşmeli çalışmayı dayatmaya hem de sosyal devlet adına yapılan harcamaları kısmaya çalışacaklar.

Amaç “IMF’siz bir IMF programı” izleyerek küresel sermayeyi memnun etmek, amaç iktidarın piyasa ekonomisine sadakatini, uluslararası sistemin dışına çıkmak gibi bir arayışının olmadığını yedi düvele göstermek."

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