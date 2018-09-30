McKinsey'in yöneticisi damat çıktı

Hazine Bakanlığı, Yeni Ekonomik Program kapsamında, 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunacağı Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulacağını, bunun için ABD'li yönetim şirketi McKinsey ile çalışılacağını açıkladı. ABD'li şirketin Türkiye yöneticisinin eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın damadı Ali Üstün olduğu öğrenildi.

Sözcü'nün haberine göre, McKinsey'in İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 44 farklı ülkede 83 ofisi olan firmanın 10 binin üzerinde çalışanı var. Yıllık cirosu ise 3 milyar dolar.

ABD'li şirketin Türkiye yöneticisiyse, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın damadı Ali Üstün. 2008 yılında Zeynep Atalay ile evlenen Ali Üstün'ün nikah şahitlğini dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dönemin TBMM Başkanı Köksal Toptan, dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP eski Manisa Milletvekili Bülent Arınç yapmıştı.