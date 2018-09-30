Zamlar durmuyor! Onların da fiyatı artacak...

ŞEHRİBAN KIRAÇ - CUMHURİYET / Dövizin yılbaşından bu yana TL karşısında yüzde 40’tan fazla değer kazanması ithalata bağımlı elektronik sektöründe fahiş zamlara neden oldu. Türkiye’de yaklaşık 180 milyon TL civarında olan fotoğraf makinesi sektöründe temmuz ayında yapılan yüzde 20’lik zamdan sonra ekim ayından itibaren yine bu seviyelerde zam yapılması bekleniyor. Zamlı ürünlerin kasım-aralık ayında raflarda yerini alması bekleniyor.

Canon Eurasia Genel Müdürü Wilbert Verheijen, “Döviz kurlarındaki aşırı artış ağustos ayımızı etkiledi. Temmuz ayı çok iyiydi. Biz ağustosta zam yapmadık, bu aydan önce yüzde 15-20 oranında zam yapmıştık zaten. Yeni ürünlerimiz kasım, aralık aylarında gelecek. Satış noktalarımıza desteği artırdık” dedi.

İlk 10 ülke arasında

Fotoğraf dünyası, Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen Photokina fuarında bir araya geldi. Fuarda sorularımızı yanıtlayan Verheijen, “Biz Türkiye pazarına uzun vadeli bakıyoruz. Dövizde yaşanan iniş çıkışların geçici olduğunu düşünüyoruz. Biz ürünlerimizi de TL’yle satıyoruz. Dövizle hiç satış yapmadık. Hep uzun vadeli baktığımız Türkiye’nin kısa sürede eski haline döneceğini düşünüyoruz. Türkiye çok önemli pazarımız ve şirket genelinde ilk 10 ülkemiz arasında yer alıyor” dedi.

Canon Satış Müdürü Halil Turan da, yükselen kurların herkesi olumsuz etkilediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Ağustos ayında elektronik ürün satışları yüzde 50 düştü. Biz talebi canlandırmak için kampanyalar yapıyoruz.

Türkiye Canon’un ilk 10 pazarı arasında yer alıyor. Ekonomik krizden önce ilk 5’teydik. Özellikle kompakt cihazlara insanları ısındırabilirsek yine Türkiye ilk 5 ülke arasına girebilir.

Yüzde 50 daralma

Temmuz ayına kadar satışlarımız çok iyiydi. Ama ağustosun ikinci haftasından itibaren özellikle kurların da artmasıyla satışlar durdu. Elektronik satışlar yüzde 50 düştü. Bunun ne kadar zarar verdiğini şu anda hesaplamamız zor. Ama biz yıl sonunda TL bazında büyüme kaydedeceğiz.

Elimizdeki ürünlere zam yapmadık. Ama ekim ayından itibaren yeni gelecek ürünlerde fiyat artışı olacak. Bu artış yüzde 40’ı bulmaz diye tahmin ediyorum. Biz TL ile ithal ediyor ve TL ile satıyoruz.

Türki-ye’de 400 satış noktamız var. En büyük satış kanalımız Sirkeci.

Canon'dan deneyim merkezi

Canon’un Türkiye’de yapmaya çalıştığı diğer bir çalışma ise fotoğraf kültürünü yaymak. Bu amaçla yeni bir yatırıma da imza atıyorlar. Wilhelm Verheijen, bu konuda şöyle konuştu:

“İstanbul Sirkeci’de altı katlı bir deneyim merkezi açıyoruz. Bu yıl sonuna kadar açılışı tamamlanmış olacak. Burada satış olmayacak, isteyenler Canon severler gelip istediği modeli deneyimleme şansı bulacak. Stüdyoları kullanabilecekler, düğün, genel fotoğrafçılık gibi alanlarda eğitimler alabilecekler.”

Verheijen, Türkiye’de DSLR denilen çıkarılabilir lensli fotoğraf makinelerinde yüzde 67’lik pazar payları olduğunu belirterek, ilk modelini EOS R ile çıkardıkları aynasız kategorisinde de gelecek yıldan itibaren liderliği hedeflediklerini söylüyor. Pazar genelinde ise yüzde 55’lik payları var. Türkiye’de pazarın yüzde 80’i SLR makinelerden oluşuyor. Yeni trend ise aynasız. Bu alanda ise ciddi büyüme hedefleri var. 2019’dan itibaren ilk etapta yüzde 19’luk pay hedefi koydular. Verheijen, ürünlerde yenilik olarak sensör çözünürlüklerinin ciddi arttığını, videonun önemli hale geldiğini, 4K özelliğinin artık bütün kameralarda bulunduğunu aktarıyor.

EOS R ile sessiz çekim

Canon’un aynasız pazarında liderlik hedeflediği EOS R serisi fotoğraf makinesi Türkiye pazarına 18 bin TL artı KDV ile ekim ayının ortası gibi gelecek. Canon EOS R, dünyanın en hızlı otomatik odaklanmasına ve çok düşük ışıklandırma altında odaklanma kapasitesine sahip. EOS R, 100 - 40.000 ISO aralığında, 30.3 megapiksellik fotoğraflar çekiyor. İnce ve hafif bir gövdesi var. Aynasız olduğu için objektife giren ışık doğrudan sensörlerin üzerine düşüyor. EOS R’de tamamen sessiz çekim modu da var. Bu da onu vahşi yaşam için uygun hale getiriyor.

Photokina’ya aynasızlar damga vurdu

Fotoğraf dünyası, Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen Photokina fuarında bir araya geldi. Bütün büyük üreticiler ürünlerini sergilerken yeni fotoğraf makineleri, lensler ve aksesuarlar görücüye çıktı. 25-30 Eylül tarihleri arasında açık kalan fuara aynasız ve full frame fotoğraf makineleri damga vurdu.

Nikon, fuarda Z sisteminde iki full frame ve aynasız fotoğraf makinesi lanse etti. Z6 ve Z7, dışarıdan aynı gibi görünüyor sadece sensörlerinde, oto fokus noktası, patlama hızı ve ISO aralığında fark bulunuyor. Z6 24.5 MP, Z7 ise 45.7 MP çözünürlükte fotoğraflar çekmeye izin veriyor. İki model de büyük vizöre sahip.

Panasonic de fuarda full frame aynasız Lumix S1R ve S1 modellerini tüketiciyle buluşturdu.

Fujifilm, fuardan hemen önce tanıttığı tamamen aynasız X-T3 kamerasını sergiliyor. Orta segmentteki GFX 50R modelini ise tanıttı. GFX 50S modeline benzer özelliklerde ama daha kompakt tasarımı bulunuyor.

Leica ise orta formatta kamerası 64MP S3’le fuardaydı.