Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'McKinsey' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Danışmanlığın hiçbir icra fonksiyonu olmayacak" denildi.

Muhalefetin ekonominin yabancı güçlere emanet edildiği şeklinde sert tepki gösterdiği McKinsey şirketiyle yapılan danışmanlık anlaşmasına, bakanlıktan açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, McKinsey ile ilgili yaptığı açıklamada, “Danışmanlığın hiçbir icra fonksiyonu olmayacak” ifadelerini kullandı.

MCKİNSEY DANIŞMANLIK ŞİRKETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, ekonomik konularda danışmanlık hizmeti almak için anşlaşmaya vardığı ABD’li McKinsey şirketinin internet sitesindeki tanıtım yazısında şirket, “McKinsey & Company; önde gelen işletmelere, kamu kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara hizmet veren global bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. Müşterilerimizin performansında uzun süreli gelişmeler sağlamasına ve en önemli amaçlarının farkına varmasına yardımcı oluyoruz. Neredeyse yüz yılı aşkın bir süre içinde, bu görev için benzersiz donanıma sahip bir firma yarattık” ifadeleri kullanılıyor.

ÇOK ULUSLU BİR FİRMA VURGUSU YAPILIYOR

Şirket bünyesinde 9000’den fazla çalışanı olduğunu ve 100’de fazla milletten çalışanın bulunduğunu, “McKinsey, 9000'den fazla danışman ve yaklaşık 2000 araştırma ve bilgi profesyonelinden oluşuyor. 60'tan fazla ülkede ofise, bu ofislerde 130 dilden çalışana sahibiz ve 100'den fazla ulusu temsil ediyoruz. Müşterilerimiz global yapımızı yansıtıyor. Müşterilerimizin yaklaşık %40'ı Avrupa'da, %35'i Amerika'da, %15'i Asya Pasifik'te ve %10'u ise Orta Doğu ve Afrika'da yer alıyor. Özel ve kamu kuruluşlarından ve sosyal kuruluşlardan oluşan geniş kapsamlı bir müşteri yelpazesine hizmet veriyoruz.

Firmamız bir bütün olarak faaliyet gösterecek şekilde organize edilmiştir. Güçlü değerlerle birbirine bağlanan ve müşteri etkisine odaklanan tek bir global ortaklık olarak faaliyet gösteriyoruz. Firmamızın sahibi ise Avrupa, Amerika, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika'da bulunan 1400'den fazla ortağımızdır” şeklinde tanıtılıyor” sözleriyle ifade ediyor.