Hükümet, McKinsey firmasıyla neden anlaştı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gerçekçi bir ekonomi programı oluşturduklarını belirterek yeni program bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdiklerini söyledi.

Albayrak ayrıca, 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu Maliyet ve Dönüşüm Ofisinin hükumetin tüm hedeflerini ve sonuçlarını her çeyrekte kontrol edeceğini dile getirdi.

McKinsey firması hakkında ne biliyoruz?

ABD'li uluslararası yönetim danışmanlık firması olan McKinsey kamu ve özel sektörün ekonomi politikalarını ve kararlarını analiz ederek bu yönde raporlar hazırlıyor.

Yönetim danışmanlık hizmeti sunan McKinsey'in faaliyetleri arasında alım satımlara ilişkin ülkelere ya da şirketlere tavsiyede bulunma, şirket satışlarına yönelik yeniden yapılandırma yöntemleri geliştirme, şirket kurma ya da küçültme durumlarına ilişkin stratejiler geliştirme de bulunuyor.

92 yıllık geçmişi olan McKinsey birçok analiste göre dünyanın en prestijli ve hizmetleri en pahalı olan danışmanlık şirketi. McKinsey aynı zamanda kurumsal yönetimlerde en fazla ağırlığı olan şirketlerden biri olarak görülüyor.

Peki Türkiye McKinsey firmasıyla neden anlaştı?

Ülkeler genel olarak bir başka ülkede iş ilişkilerini geliştirmek ve belli mekanizmalar üzerinde etkili olmak için lobi ve danışmanlık firmalarıyla anlaşır.

Türkiye'nin farklı zamanlarda farklı ülkelerde danışmanlık firmalarıyla daha önce de anlaştığını dile getiren ekonomist Liath MacGorman, "Ancak büyüklüğü ve kapsamı itibariyle McKinsey ile yapılan anlaşma bildiğim kadarıyla Türkiye için bir ilk." dedi.

İlk kez bir bu şekilde 'toplu danışmanlığa' gidildiğini vurgulayan MacGorman, "Türkiye ekonomisin bilançosu ve gelir tablosu bozulmuş durumda. Ekonominin bir 'şirket doktoruna' ihtiyacı olduğu için McKinsey firmasıyla anlaşmaya gidildi." diye konuştu.

McKinsey'in bir ABD şirketi olduğunu belirten MacGorman, ülkelerin doğrudan IMF'ye gitmek yerine bu tür aracı şirketlerle anlaşma yoluna gittiğine dikkat çekiyor.

Türk bankacılık sisteminin sağlam temeller üzerine kurulduğunu belirten ekonomist MacGorman, "Ancak Türkiye ekonomisinin kısa ve orta vadede rahatlayacağını sanmıyorum. Çünkü çok ciddi yapısal sorunları var. Şu durumda atılan adımların meyvesinin kısa vadede alınacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

McKinsey firmasının 2001 krizi sonrası sorunlu bankaların satışı, kamu bankalarının özelleştirme planlarının hazırlanmasında Türkiye'ye hizmet verdiği biliniyor.