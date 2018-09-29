Bu yıl da açıklanmadı! Soru işaretleri artıyor...

Maliye Bakanlığı’nın her yıl ağustosa kadar açıkladığı kurumlar ve gelir vergisi rekortmenleri bu yıl 2.5 ay geçmesine rağmen açıklanmayınca kafalarda soru işaretleri oluştu.

ŞEHRİBAN KIRAÇ - CUMHURİYET / Hazine ve Maliye Bakanlığı ’nın 2017’deki gelirlerine göre 2018 kurumlar ve gelir vergisi rekortmenleri listelerini ne zaman yayımlayacağı ise belli değil.

Ancak bakanlık kaynaklarından aldığımız bilgiye göre, içinde bulunulan ekonomik kriz ortamında vergi rekortmeni birçok kurum ve mükellef ne kadar vergi ödediklerinin açıklanmasını istemiyor ve isminin gizli kalmasını istiyor. Kaynakların bu iddiası doğru mu bilinmez ama listelerin bu nedenle yayımlanmadığı savunuluyor. 2017’ye ilişkin ödenen vergiler olmasına rağmen rekortmen kurumların ve mükelleflerin neden böyle bir şey istediği ise muamma.

Gizliler artıyor

Hatırlanacağı üzere 8 Ağustos 2017’de açıklanan ve Türkiye’nin 2016 yılı gelirine göre 2017 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri listesinin ilk sırasında isminin açıklanmasını istemeyen bir kurum yer almıştı. Kurumlar vergisi rekortmeninin ne kadar vergi ödediği, hangi vergi dairesine bağlı olduğu gibi bilgiler de yer almamıştı. Ancak sonradan bu rekortmenin BOTAŞ olduğu ortaya çıkmıştı. Geçen yıl ilk 100’de yer alan kurumlar vergisi rekortmenlerinin 27 tanesi isminin gizli kalmasını istemişti. Bir önceki yıl bu sayı 22 idi.

5 yıldır aksama yok

Yine Ağustos 2017’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) kurumlar vergisi rekortmenleri ile eşzamanda açıkladığı, 2016 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilen gelir vergisi beyanları sonucunda, Türkiye genelinde en çok vergi beyan eden ilk 100 mükellefin 53’ü de isminin açıklanmasını istememişti.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı son 5 yıldır kurumlar ve gelir vergisi rekortmenlerini mayıs ile ağustos ayları arasında açıklıyor. 2015’e ilişkin kurumlar vergisi rekortmenleri 2016 Temmuz ayı başında, 2014’e ilişkin rekortmenler listesi 2015 Haziran sonunda belli olmuştu. 2013’ün vergi rekortmenleri 2014 Haziran ayı başında, 2012 yılına ilişkin kurumlar vergisi şampiyonları 2013 Mayıs ayının sonunda açıklamıştı. 2011 kurumlar vergisi şampiyonları 2012 Mayıs ayı ortasında, 2010 yılı vergilendirme dönemi şampiyonları da 2011 Mayıs ayı ortasında belli olmuştu.