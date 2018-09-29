29 Eylül 2018 08:26

AKP'den emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber

AKP'den emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber
AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi.
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Muş dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin bu konudaki tekliflerinin anımsatılması üzerine, “Şu an itibariyle bize gelen bir şey yoktur. Elimizde bir şey yoktur. Bu meseleyle ilgili çalışılmamız yoktur” dedi.

Muş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “FETÖ’ye de af mı getirecekler” sözlerine ilişkin de, “Bunlar kendi yorumlarıdır. Bizim durduğumuz pozisyon Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar vardır. Bu konuda ABD ziyareti öncesinde yapmış olduğu açıklamalar vardır. Dolayısıyla pozisyonumuz Genel Başkanımızın tanımladığı şekildedir” açıklamasını yaptı.

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