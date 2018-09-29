Bu kış cepler de yanacak

TAYLAN BÜYÜKŞAHİN - SÖZCÜ/ Başta gıda olmak üzere pek çok alanda pahalılıktan ezilen vatandaşın omzundaki yüke, bu kış neredeyse ikiye katlanan ısınma faturası da eklenecek. Havaların soğumasıyla birlikte ısınmak için kombiyi açan veya sobasını yakan vatandaşın faturası bu yıl daha da kabaracak. Faturanın artmasında döviz kurlarındaki yükselişle birlikte uluslararası piyasalarda doğalgaz ve kömür fiyatlarındaki artış ve iç piyasada nakliye ücretlerinin zamlanması etkili oldu.

Türkiye'de doğalgazı en fazla tüketen şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İzmir. 4.5 milyon civarında abonenin bulunduğu İstanbul'da doğalgaz dağıtımını yapan İGDAŞ, 1 Ekim 2018'den itibaren geçerli olacak fiyatları açıkladı. 1 Ekim 2017'de İstanbul'da satılan doğalgazın metreküp satış fiyatı 0.951638 TL'ydi. İGDAŞ'ın açıkladığı 1 Ekim 2018 perakende satış fiyatı ise yüzde 20.6 artışla 1.148318 TL'ye yükseldi.

DOĞALGAZDA EN PAHALI İL ANKARA

Yaklaşık 1.7 milyon abone sayısına sahip olan Ankara'da geçen yıl eylül ayında bir metreküp doğalgazın satış fiyatı 0.982818 TL iken, 2018 Eylül ayında bu fiyat yüzde 24.5 artışla 1.224566 TL'ye çıktı. 3 büyük şehir arasında en pahalı doğalgaz Ankara'da satılırken, en yüksek fiyat artışı ise İzmir'de oldu. 1 metreküp doğalgazın satış fiyatı İzmir'de yüzde 28 artışla 0.903213 TL'den 1.156755 TL'ye ulaştı. İzmir 460 bin abonesiyle de şehirler sıralamasında beşinci sırada bulunuyor. En fazla abone sıralamasında yaklaşık 800 bin abone ile üçüncü olan Bursa'da da eylül ayındaki artış, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.7 gerçekleşti. 0.939878 TL'den satılan bir metreküp doğalgazın fiyatı 1.078495 TL'ye yükseldi.

KÖMÜRDE DURUM DAHA VAHİM

Isınmak için kömür ve odun kullanan vatandaşlar da kara kara düşünüyor. Geçen yıl 800-900 TL civarında satılan kaliteli ithal kömürün tonu yaklaşık iki kat artışla 1.400-1.600 TL'ye çıktı. Geçen yıl tonu 500 TL olan odun ise 650 TL'ye satılıyor. Fiyatların daha da artabileceği ifade ediliyor.

DOĞALGAZDA FİYATLAR DAHA DA ARTACAK

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, petrol fiyatı ve dolar kurunun son dönemde yaklaşık yüzde 50 arttığını ve bu durumun doğalgaz fiyatlarında artışı kaçınılmaz hale getirdiğini belirterek, “Doğalgaz fiyatı artışında önümüzdeki dönem için bir oran söyleyecek olursak tümünde yüzde 15'lik bir artış söz konusu gibi görünüyor” dedi. Elektrik ve doğalgaza, eylül ayından geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 9, sanayide ise yüzde 14 olmak üzere zam yapılmıştı.