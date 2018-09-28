Yarım asırlık firmadan konkordato açıklaması

Günaydın Group Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Firma olarak 50 yılı aşan bir geçmişimiz var. Bugüne dek birçok krize göğüs gerdik ve bunlardan da başarıyla çıktık. Günaydın Group, gerek müşterisiyle gerek çalışanlarıyla bu krizi de aşabilecek güçtedir.

Bu süreç içerisinde, gerek müşterilerimizden, gerek çalışanlarımızdan gerekse de tüm paydaşlarımızdan aldığımız olumlu mesajlar ve desteklerle süreci en doğru ve hasarsız şekilde yönetmekte olduğumuzu ve herkes için en iyi şekilde yürüteceğimize inancımız tamdır. Bu maksat ile tedbir ve koruma amaçlı almış olduğumuz kararın, hizmet verdiğimiz ve hizmet aldığımız tüm paydaşlarımız için en doğru yol olduğunu hep birlikte göreceğiz.

Altını çizerek söylemek isteriz ki; Günaydın Group'un 50 yıllık tecrübesi içerisinde de bugün itibariyle de tedarikçilerine, çalışanlarına ve piyasaya gecikmiş hiçbir borcu yoktur. 50 yıldır yaptığımız gibi, toplumsal ve hukuki değerlere, güçlü ekibimiz, değerli müşterilerimiz ve geniş tedarik sağlayıcı ağımızla birlikte sahip çıkacak, içinden geçmekte olduğumuz süreci de en iyi ve en başarılı şekilde yöneteceğimizi kamuoyu nezdinde sizlerle paylaşmayı bir borç bilirim."