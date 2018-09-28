En çok vergi borcu olan ilk 20 şirket açıklandı

İlk 100'de yer alanların borcu ve cezası 30 milyar 656 milyon 581 bin 462,6 lira olurken en borçlu şirket 1 milyar 59 milyon TL ile Affan Havacılık oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükellefler açıklandı. Listeye göre ilk 100'de yer alanların borcu ve cezası 30 milyar 656 milyon 581 bin 462,6 lira oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran itibarıyla 1 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar listesinin başında 1 milyar 59 milyon 130 bin 277,79 lira ile Affan Havacılık Akaryakıt Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ bulunuyor.

İlk 10'da Hilmi Başaran, Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Sun Havacılık Ticaret Ltd. Şti., Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti., İmarbank Offshore Ltd. Şti., Kross Otomotiv ve Endüstri Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ali Türkan, Sportingbet com.alderney Limited yer alıyor.

Listede banka şubeleriyle çok sayıda elektronik, gıda, finans, enerji, tekstil, inşaat, sanayi, kimya, otomotiv ve turizm şirketinin olduğu görüldü. Öte yandan, listenin sadece ilk 100'ünde yer alan kişi ve kuruluşların toplam vergi borçlarının tutarı 30 milyar 656 milyon 581 bin 462,6 lira oldu.

İlk 20'deki borçluların listesi

Devlete 30 Haziran itibarıyla ödenmemiş ve toplam miktarı 1 milyon lirayı aşan vergi borcu bulunan ilk 20 kişi ve kuruluş şöyle:

Tarhiyat listesi de açıklandı

Bu arada, GİB 1 Haziran 2017 ile 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarları 1 milyon lirayı aşan tarhiyatların listesini de açıkladı.

Toplam 2 bin 701 borçlu mükellefin bulunduğu listede ilk sırayı 450 milyon 436 bin 602 liralık toplam borçla Anadolu Kurumlar Vergi Dairesine kayıtlı Egeoil Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ aldı.

Bu şirketi 259 milyon 922 bin 461 lira ile Akçakoca Vergi Dairesine kayıtlı Us-Er Petrol Ürünleri, Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. izledi. Büyük Mükellefler Vergi Dairesine kayıtlı kapatılan Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ise 257 milyon 64 bin 849 liralık borçla bu listede 3. sırada yer aldı.