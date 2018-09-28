3. köprünün ortağı konkordato ilan etti

ALPER ÖCAL - HABERTÜRK / Astaldi, açıklamasında Türkiye'yi son dönemde etkisi altına alan finansal ve politik gelişmelerden dolayı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde sahip olduğu yüzde 33 hissenin satışının geciktiğine dikkat çekti ve bu nedenle oluşan geçici dar boğazdan şirketi korumak adına konkordato talep ettiğini belirtti.

Astaldi'nin resmi açıklamasındaki gerekçe "İtalya ve yurt dışındaki işlerin devam etmesini güvence altına almak ve şirket varlıklarının yanı sıra şirket paydaşlarının çıkarlarını korumak" oldu.

Astaldi, mahkemeye sunduğu planda hissedarlar toplantısında sermaye artışının halihazırda onaylandığını ancak bunun gerçekleşebilmesi için Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hissenin satışının şart olduğunu da vurguladı ve 2018 - 2022 dönemini kapsayan stratejik plandaki hedeflerin tutturulmasının mümkün olmadığını duyurdu.

ASTALDİ HİSSELERİ TEPETAKLAK

Haberin ardından Astaldi hisseleri saat 12:30 itibarıyla borsada yüzde 17.2 değer kaybederek 1.14 eurodan 0.94 euroya düştü.

Haziran ayı sonunda bir açıklama yapan Şirketin CEO'su Paolo Astaldi, IC İçtaş ve Astaldi'nin 2012 yılında işletme hakkını kazandığı Yavuz Sultan Köprüsü'ndeki hisse payının değerinin 350 milyon euro olduğunu belirtmiş ve hisselerin satışı için görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söylemişti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yapılan anlaşmaya göre 2026 yılına kadar özel sektör tarafından işletilecek.