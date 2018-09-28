Doğalgaza zam mı geliyor?

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, petrol fiyatı ve dolar kurunun son dönemde yaklaşık yüzde 50 arttığını ve bu durumun doğalgaz fiyatlarında artışı kaçınılmaz hale getirdiğini belirtti.

GAZBİR Başkanı Arslan, doğalgazda fiyat politikasının petrol fiyatlarına göre belirlendiğini ve petrol fiyatlarının son iki yılda 50 dolardan 80 dolara yükseldiğini söyledi.

Konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatına son olarak 1 Eylül'de yüzde 9 zam yapıldığını hatırlatan Arslan, "Türkiye'nin doğalgaz fiyatı aslında Avrupa'daki en düşük fiyat. Konutlar açısından baktığımızda 100 kilovatsaatlik kullanımın maliyeti 5.6 euro seviyesindeyken, Türkiye'de bu miktar 2.34 euro'ya karşılık geliyor. Yani, bizim fiyatımız yarı yarıya. Gönlümüz fiyatın böyle devam etmesini istiyor ama şu anda petrol fiyatı ve kurun seviyesinden dolayı bu mümkün görünmüyor" diye konuştu.