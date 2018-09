'Ayşe Teyze'nin sepeti kaç liraya doluyor?

Milliyet gazetesi, aynı semtte yer alan BİM, A101, Şok, Carrefoursa ve Migros şubelerini dolaştı. “Bir evde olmazsa olmaz ihtiyaç maddeleri nelerdir? Bir tencere nasıl kaynar? Temizlik hangi malzemelerle yapılır?” sorularına karşılık gelecek liste hazırlandı. Gazete, başlattıkları bu market listesi çalışmasına bir süre önce aramızdan ayrılan Milliyet yazarı ve NTV'de Sokağın Ekonomisi ile tanınan Güngör Uras'ın ekonomi konularını, haberlerini vatandaşın diliyle yorumlarken kullandığı ' Ayşe Teyze' ve 'Ali Rıza Amca' karakterlerinden yola çıkarak " Ayşe Teyze’nin Kesesi" adını verdi.

Haberin detayları şöyle;

Hangi ürünü nerede bulabilirim? Yeni ürünlerin, yeni modellerin özellikleri nelerdir, piyasaya ne zaman çıkacaklar? Bir ürüne ihtiyacım var ama bu ürünün piyasadaki hangi modelini alsam, hangisi benim ihtiyaçlarıma daha iyi cevap verir? Vatandaşların, bu soruların yanıtlarını bulabildikleri haberleri, diğer ekonomi haberlerine göre çok daha ilgiyle okuduklarını gözlüyoruz. Bunun en güzel örneğini de teknolojik ürünlerin karşılaştırıldığı, hafta sonları yayınlanan Tech Köşe’mize olan ilgide görüyoruz. Vatandaşın yanıtını aradığı bir diğer soru ise “Bir ürünü en uygun fiyatla nereden satın alabilirim?” Elbette bulunulan kente, hatta o kentin semtlerine göre bu sorunun yanıtı değişkenlik gösterir. Ancak bu soruya ülkenin 81 şehrinde ortak bir paydada nasıl bir yanıt bulabileceğimizi düşündüğümüzde ülke çapında en yaygın beş marketin doğru adres olduğu ortaya çıkıyor. Zira söz konusu beş market, raflarına koyduğu

her ürünü denetliyor, tüketiciler için güvenli olanlarını seçiyor ve hem kendi maliyetlerini hem de diğer marketlerin fiyatlarını gözeterek bu ürünleri tüketiciye olabildiğince uygun fiyatla sunmaya çalışıyor.

5 market gezildi

Bu düşünceyle yola çıkıp 25 Eylül günü aynı semtte yer alan BİM, A101, Şok, Carrefoursa ve Migros şubelerini dolaştık. Cebimizde de ‘listemiz’ vardı. Çünkü yola çıkmadan önce Milliyet Ekonomi Servisi olarak oturup, “Bir evde olmazsa olmaz ihtiyaç maddeleri nelerdir? Bir tencere nasıl kaynar? Temizlik hangi malzemelerle yapılır?” diye düşündük, tartıştık. Sonuçta ortaya 50 maddelik bir ‘ihtiyaç listesi’ çıktı.

Bu listedeki ürünleri, seçtiğimiz beş marketin her birinde en uygun fiyata nasıl ediniriz diye rafları, reyonları dikkatle incelemeye başladık. Ve listedeki her bir ürünün o marketteki en uygun fiyatlı olanını not ettik.

Birim fiyat

Gazeteye dönüp listeleri yanyana koyduğumuzda en uygun fiyatlı ürünlerin büyük çoğunluğunun gramajının markete göre farklılık gösterdiğini gördük. Oysa doğru kıyaslama, aynı ağırlıktaki ürünler arasında yapılabilirdi. Bu nedenle ürünlerin birim fiyatlarını baz alarak listemizi yeniden düzenledik. 25 Eylül tarihi itibariyle not ettiğimiz fiyatlara göre tüketici evinin ihtiyaçlarını en yaygın beş marketteki en uygun fiyatlı ürünleri tercih ederek karşılarsa 50 ürünü top[Haber görseli]lam 305 liraya satın alabiliyor.