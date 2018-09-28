EPDK'dan zamlara kolaylık adımı

MUSTAFA ÇAKIR - CUMHURİYET / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( EPDK ), Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nde dikkat çeken bir değişiklik yaptı. Bundan böyle “parametrelerde önemli değişiklikler meydana geldiği” gerekçesiyle EPDK tarifelerde değişiklik yapabilecek. Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu’na göre, yönetmelik değişikliği ile artık fiyat artışları çok daha kolay gündeme gelebilecek. Doğalgaz şirketleri maliyet artışlarını gerekçe göstererek fiyatlarda değişiklik isteyebilecek. Fiyat artışı ise yurttaşa zam olarak yansıyacak.

Son zam ağustosta

BOTAŞ ağustos başında elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yüzde 49.5, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 9, büyük işletmelerde kullanılan doğalgaza da yüzde 14 zam yapmıştı. Yeni yönetmelik, öncesinde EPDK tarafından gerekli görülmesi halinde tarife uygulama dönemine ilişkin belirlenmiş olan parametrelerde değişiklik yapılması için inceleme başlatılıyordu. İnceleme sonucunda parametrelerde gerekli değişiklik yapılabiliyordu. Değişikliklerin tarifelere etkisi de bir sonraki tarife uygulama dönemine yansıtılıyordu. Yeni yönetmelik değişikliği ile EPDK tarafından tarifeler, inceleme yapılmasına gerek olmadan “resen” revize edilebilecek. Yani bir anlamda süreç hızlandırılmış oldu.

Sanayi de etkilenecek

Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu, değişikliğin “fiyat artışlarını kolaylaştıran bir düzenleme” olduğuna dikkat çekti. Özel doğalgaz şirketleri ile BOTAŞ’ın maliyet artışlarını gerekçe göstererek tarifelerde değişiklik yapılmasını istemesi halinde “fiyat artışlarının çok daha kolay gündeme geleceğine” işaret eden Enerji Çalışma Grubu, “Şimdi EPDK resen bunu yapma olanağına sahip. Bu fiyatların daha kolay artması anlamına gelir” değerlendirmesini yaptı. Grup, artışlardan doğrudan yurttaşların yanı sıra doğalgaz kullanan sanayi kuruluşlarının da etkileneceğine işaret etti.