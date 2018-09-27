Dolarda sert düşüş!

Son dakika haber! Dolar 6 TL'nin altını gördü. Güne 6.11 seviyelerinden başlayan dolardaki düşüş öğleden sonra ivme kazandı ve kur 5.96'ya kadar indi. Dolar dün akşam Fed'in faiz kararının ardından da 6.05 TL seviyesine dek çekilmişti. Fed dün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2-2.25 aralığına yükseltti.

Altın fiyatlarında da sert düşüş! Çeyrek altın...

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından 6.05 seviyesine dek çekilen Dolar/TL bu sabah 6,11 TL seviyesinden güne başladı. Dolar öğleden sonra 6 TL'ye kadar kadar geriledi. Doların TL karşısındaki kaybı yüzde 2'ye yaklaşan kur 5.96'ya kadar indi. Bu 15 Ağustos'tan bu yana görüen en düşük seviye.

Dolar dün akşam Fed'in faiz kararının ardından da 6.05 TL seviyesine dek çekilmişti. Fed dün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2-2.25 aralığına yükseltti. Fed, dün akşam politika faizini beklendiği gibi 25 baz puan yükseltmiş, faiz kararı öncesi 6.09 civarında olan kur 6.05 seviyesine dek çekilmişti.



