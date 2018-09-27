'Evdeki zeytinyağını bile ithal etmiş'

Topraklagelen.com sitesinde yer alan habere göre, Zeytin ve zeytinyağı rekolte toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘’Zaman zaman Yunan Adalarına gidip hediyelik eşya almıyorum. Girit yağıalıyorum. Kahvaltıda yiyorum ve mutlu oluyorum.’’ İfadelerini kullanması üzerine CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, ‘’Milli ve yerli hükümetin Tarım Bakanı sadece tarım ürünlerini ithal etmekle yetinmemiş, evdeki zeytinyağını bile Yunanistan’dan ithal etmiş.’’ dedi.

İthalattan Mutluluk Duyan Tarım Bakanımız Var

Yunan yağına yedikten sonra mutlu olduğunu ifade eden Tarım Bakanına eleştirilerde bulunan Bayır, ‘’Ne acıdır ki, ithalattan mutluluk duyan bir Tarım Bakanımız var. Sanki İzmirKaraburun,Çeşme,Seferihisar, Urla’da daha kaliteli zeytinyağı üretilmiyormuş yada kendi yağımızın kalitesi daha düşükmüş gibi Girit zeytinyağının reklamını yapıyor,pes vallahi.’’ dedi.

İthal Taş Mı Getirecekler

Tarım Bakanın söyledikleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Bayır, ‘’Bu kadar yerli, bu kadar Milli Tarım Bakanını da ilk kez görmüş olduk. Bakalım daha neler göreceğiz, hangi ithal tarım ürünlerini yiyip içeceğiz? Hayvanlarımıza; samanı, insanlarımıza ise; pirinç, buğday, mercimek, mısırı ithal yedirten hükümetimiz, yakında köylü ve çiftçilerimiz için de, ‘Taş yesinler’ diyerek, ithal taş mı getirecekler?

Çözüm Üretimin ve Üreticinin Desteklenmesidir

Hükümetin yerli ve milli politikasını da eleştiren Bayır, ‘’İthal çılgınlığından vazgeçmediğimiz sürece, ne işsizliğin önüne geçebiliriz, ne de dışa bağımlılıktan kurtulabiliriz. Çözüm yerli üretimin ve üreticinin desteklenmesidir. Bunu yaptığınız zaman yerli ve milli olursunuz.’’ Diyerek sözlerini bitirdi.