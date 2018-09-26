'Yok artık' dedirten kriz talimatı: Ameliyat yapmayın!

Türkiye ekonomik krizle ve döviz kurundaki artışa bağlı olarak yapılan zamlarla mücadele ederken, Ordu Devlet Hastanesi’nin doktorlara gönderdiği talimat yazısı dikkat çekti.

Odatv'den Fethi Yılmaz'ın haberine göre Ordu Devlet Hastanesi Başhekimliği, dolardaki artış nedeniyle doktorlara pahalı malzeme gerektiren kalp damar cerrahi ameliyatlarında, acil durumlar dışında ameliyat yapmamaları yönünde talimat gönderdi.

BAŞHEKİMLİK TALİMATINDA NELER YAZIYOR

“Dağıtım Yerlerine” başlıklı, Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Tuğçe Mutlu imzalı talimatta, “Hastabaşı ameliyatlarından kullanılan malzemeler (Kalp Kapakları, Kalp Pilleri ve bu vakalarda kullanılan sarf malzemeler) için hastanemiz satın alma birimince yapılan piyasa fiyat araştırmaları neticesinde, tedarikçi firmalardan gelen fiyat teklifleri incelenmiş olup; firmalarca verilen fiyatların son dönemde piyasadaki döviz kurlarının artışı sebebiyle SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ve MKYS (Merkezi Kaynak Yönetim Sistemi)’de yer alan alım fiyatlarının çok üzerinde olduğu belirlenmiştir” denildi.

“Hasta Başı Yapılan Ameliyatlarda Kullanılan Malzemelerin Temin Edilmesi Hk.” konulu talimatın devam eden bölümün de ise, doktorlara acil vakalar dışında ameliyat yapmalarında kaçınılması gerektiği şöyle söyleniyor:

“Bu bağlamda mevcut fiyatlar üzerinden yapılacak olan alımların kurum zararına neden olacağı düşünüldüğünden bundan sonra yapılacak olan (aciliyet arz eden vakalar hariç) vakaların buna göre planlanması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

İşte Ordu Devlet Hastanesi Başhekimliği’nin doktorlara gönderdiği yazı:

Bu konu ile ilgili CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel bir basın toplantısı düzenleyerek duruma tepki gösterdi.